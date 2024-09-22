Hukuk uyuşmazlıklarının tarafların rızasıyla çözülmesini sağlayan arabuluculuk yöntemiyle bugüne kadar 4 milyon 72 bin dosya anlaşma ile sonuçlandı. İş, kira, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında başarı ile uygulanan arabuluculuk, mahkemelerin iş yükünü azaltırken, taraflara barışçıl ve hızlı çözümler sunuyor.

Arabuluculuk Sisteminin Genişlemesi ve Başarı Oranları

Arabuluculuk, hukuk sistemine 14 Kasım 2013 tarihinde "ihtiyari" olarak kazandırıldı. İş uyuşmazlıklarında 1 Ocak 2018, ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019, tüketici uyuşmazlıklarında ise 28 Temmuz 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilen sistem, işlevsel bir çözüm yöntemi haline geldi. Şu ana kadar sisteme giren 6 milyon 444 bin 988 dosyadan 4 milyon 72 bin 786 dosya anlaşma ile sonuçlandı. Genel başarı oranı %65 oldu.

İş uyuşmazlıklarında 1 milyon 77 bin 534 dosya anlaşma ile sonuçlanırken, başarı oranı %49 olarak kaydedildi.

Ticari uyuşmazlıklarda 334 bin 440 dosyada anlaşma sağlanırken başarı oranı %40 oldu.

Tüketici uyuşmazlıklarında, sistemin yürürlüğe girdiği 2020’den bu yana 160 bin 995 dosya anlaşma ile sonuçlandı, başarı oranı %37.

Kira uyuşmazlıklarında ise 110 bin 55 dosyada anlaşmaya varıldı, başarı oranı %47 olarak açıklandı.

Bakan Tunç, sistemin barışçıl, hızlı ve daha az masraflı bir çözüm sunduğunu, aynı zamanda toplumsal uzlaşmaya katkı sağladığını belirtti.

İhtiyari Arabuluculukta Yüksek Başarı Oranı

İhtiyari arabuluculukta ise bugüne kadar 2 milyon 442 bin 282 dosya müzakere edildi ve bunların 2 milyon 369 bin 702’si anlaşmayla sonuçlandı. İhtiyari arabuluculukta başarı oranı %97 oldu.

Arabuluculukla Hızlı ve Dostane Çözüm

Arabuluculuk yönteminde iş uyuşmazlıkları ortalama 10 gün gibi kısa bir sürede, ticari uyuşmazlıklar ise ortalama 20 günde çözüme kavuşuyor. Arabuluculuk, uyuşmazlıkları tarafların rızasıyla çözerek hem mahkemelerin iş yükünü hafifletiyor hem de vatandaşların hukuki süreçlerden hızlı ve dostane bir şekilde çıkmasını sağlıyor.

Bakan Tunç, açıklamasında, "Yargı süreçlerinin daha barışçıl, dostane ve az masraflı hale gelmesi için arabuluculuk sisteminin yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. 2013’te hukuk sistemimize kazandırılan arabuluculuk sayesinde bugüne kadar 4 milyonu aşkın dosya anlaşma ile çözüme kavuştu" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA