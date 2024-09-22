Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk, isim değişikliğine sert çıkış yaparak, yapılanın "ihanet" olduğunu savundu.

Haşim Asnuk’tan Sert Tepki

Saadet Partisi İl Başkanı Asnuk, iki açıklama yaparak bu duruma sert tepki gösterdi. İlk açıklamasında, Fahri Yaldız'ın Mavi Marmara baskını sırasında Filistin'e yardım götürmek amacıyla hayatını kaybettiğini ve onun adının kaldırılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Asnuk, "Mavi Marmara’da Siyonistlere karşı verilen mücadelede şehit olan Fahri abimizin ismini kaldırıp, Siyonist kuruluş olarak bilinen Rotary'nin ismini vermek gaflet değil, ihanettir" dedi.

Asnuk, okul isminin değiştirilmesinin Adıyaman halkı tarafından kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, "Adıyaman halkı bu duruma sessiz kalmayacaktır. Okula bu ismin verilmesini en kısa sürede düzeltilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Rotary İsimli Okul Tepkisi Büyüyor

Asnuk, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada, bu isim değişikliğinin bir hata olduğunu ve başka okullara da Rotary isminin verilmesine dair duyumlar aldıklarını belirtti. "Bu isimlerin Adıyaman'daki hiçbir eğitim kurumuna verilmemesi gerekiyor. Yardım bahanesiyle yapılan bu değişiklikler, Adıyaman’ın değerleriyle uyuşmuyor. Eğitim kurumları, yerel ve milli değerlere uygun isimler taşımalıdır" dedi. Asnuk ayrıca, "Türkiye’ye Hahambaşı da yardım etti, ama Hahambaşı İlkokulu diye bir okul mu açacağız?" diyerek isim değişikliğinin yanlışlığına vurgu yaptı.

Mavi Marmara Saldırısı ve Fahri Yaldız’ın Şehitliği

Mavi Marmara olayı, 2010 yılında İsrail'in Filistin’e yardım taşıyan gemiye düzenlediği saldırıyla dünya gündemine oturmuştu. Bu saldırıda, insani yardım gönüllüsü olarak yola çıkan Fahri Yaldız ve dokuz kişi hayatını kaybetti. Olay, Türkiye-İsrail ilişkilerinde büyük bir kriz yarattı ve uluslararası boyutta geniş yankı buldu. Fahri Yaldız’ın adı, Adıyaman’da açılan bir anaokuluna verilmişti, ancak deprem sonrası bu ismin kaldırılarak Rotary isminin verilmesi halkta büyük bir tepki yarattı.

İsim Değişikliği Tartışmaları Sürüyor

Okulun isminin değiştirilmesiyle ilgili tartışmalar devam ederken, yetkililerin bu konuya nasıl bir çözüm getireceği merak konusu oldu. Saadet Partisi İl Başkanı Haşim Asnuk’un açıklamalarına geniş bir kesimden destek gelirken, Adıyaman halkı da bu konuda sesini yükseltiyor. Asnuk, "Sorumlular cezalandırılmalı ve bu isim değişikliği derhal düzeltilmelidir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak : PHA