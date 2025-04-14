Öğretmen atamaları sonrası Türkiye genelinde bazı lise ve proje okullarında öğrenciler tarafından gerçekleştirilen protesto ve açıklamalara ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, uygulanan takvimin yasal çerçevede işlediğini ve görev süresi dolan öğretmenlerin yerine yeni atamaların planlı şekilde yürütüldüğünü belirtti.

“38 Bin Öğretmenin Görev Süresi Doldu”

Bakan Tekin, süreçle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Sıkıntı yaşanmaması için öğretmen atama takvimini erken başlattık. 38 bin öğretmen arkadaşımızın görev süresi doldu. Bu atamalar tamamen yasal ve yönetmeliklere uygun şekilde planlandı. Süreci şeffaflıkla sürdürüyoruz.”

“Siyasetçileri Ahlaki Davranmaya Davet Ediyorum”

Bakan Tekin, protestoları organize ettiği iddia edilen bazı çevrelere ve konuya dahil olan siyasetçilere de çağrıda bulundu:

“Siyasetçileri ahlaki davranmaya davet ediyorum. Bu süreçte özellikle öğrenci üzerinden yapılan yönlendirmeleri doğru bulmuyorum. Bu protestoların politik amaçlar taşıdığını düşünüyorum.”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim politikalarının öğrencilerin yararına olacak şekilde şekillendirildiğini ve öğretmen atamaları da dahil olmak üzere tüm uygulamaların mevzuat çerçevesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.

Kaynak : PHA