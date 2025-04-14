Olay, gece geç saatlerde Yeşilyurt ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Mücelli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önce husumet bulunduğu belirlenen iki grup karşılaştı. Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak müdahalede bulundu. Ancak gerginlik burada sona ermedi.

Hastane Otoparkında İkinci Kavga

Kavgaya karışan bazı şahıslar, tedavi olmak üzere gittikleri hastanede yeniden karşı karşıya geldi. Hastane otoparkında başlayan ikinci tartışma da kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu kez kavgada tabanca da kullanıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen E.Ş., H.K., M.İ., O.E. ve E.G.’yi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kavga Anı Kameralara Yansıdı

Olay anına ilişkin görüntüler çevredeki güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde taraflar arasındaki gerginlik, arbede ve polis müdahalesi net şekilde yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak : PHA