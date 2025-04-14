İlk uygulama Ankara’daki Çayyolu Eğitim Aile Sağlığı Merkezi’nde yapıldı. Programa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe ve sağlık çalışanları katıldı.

“Aşılar En Güçlü Koruyucu Silahlarımızdır”

Uygulama öncesi konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, nisan ayının başında boğmaca aşısını programlarına eklediklerini hatırlatarak, yeni karma aşının da bu kapsamda geliştirildiğini söyledi. Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibarıyla difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci ve hemofilus influenza tip B’ye karşı koruma sağlayan 5’li karma aşımıza hepatit B’yi de ekliyoruz. Böylece karma aşımız 6 hastalığa karşı koruyacak şekilde uygulamaya alındı. Aşılar, insanlığı bulaşıcı hastalıklardan koruyan en önemli sağlık yatırımlarından biridir. Çocuk felcini görmüyorsak, difteri yoksa, çiçek hastalığı dünyadan silindiyse bu aşılar sayesindedir.”

“Hastalık Bakanlığı Değil, Sağlık Bakanlığıyız”

Sağlıklı yaşamı destekleyecek politikaların önemine de değinen Memişoğlu, sadece tedaviye değil, hastalığı önleyici çalışmalara da öncelik verdiklerini vurguladı:

“Türkiye, son 22 yılda sağlık hizmetleri konusunda dünyaya örnek olmuştur. Ancak bizim amacımız yalnızca tedavi değil, hastalanmadan sağlıklı kalmayı sağlamak. Biz Hastalık Bakanlığı değiliz, Sağlık Bakanlığıyız. Aşılama, sağlıklı yaşam kültürünün temel parçalarındandır. Herkesin, özellikle ailelerin çocuklarına aşılarını zamanında yaptırmalarını bekliyoruz.”

Enjeksiyon Sayısı Azaldı, Koruma Kapsamı Genişledi

Yeni uygulamayla daha önce ayrı enjeksiyonlar şeklinde uygulanan 5 bileşenli karma aşı ve hepatit B aşısı artık tek dozda birleştirilerek uygulanacak. Bu değişiklikle birlikte hem enjeksiyon sayısı azaltılmış olacak hem de çocukların bağışıklık kapsamı daha erken yaşta genişletilecek.

Aşı; difteri, asellüler boğmaca, tetanos, inaktif polio (çocuk felci), hemofilus influenza tip B ve hepatit B hastalıklarına karşı koruma sağlıyor.

Ücretsiz Olarak Uygulanacak

Bakanlık tarafından temin edilen 6 bileşenli karma aşı, Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak uygulanacak. Daha önce 5 bileşenli karma aşı ile başlanan bağışıklama takvimine dahil çocukların devam dozları da bu yeni aşıyla tamamlanacak.

Sağlıklı Hayat Akademisi Çağrısı

Bakan Memişoğlu ayrıca geçtiğimiz hafta hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Akademisi projesine de değinerek, vatandaşlara sağlıklı yaşam merkezlerini ziyaret etmeleri çağrısında bulundu:

“Gençlerimiz başta olmak üzere herkesi bu merkezlere bekliyoruz. Egzersiz salonlarından beslenme danışmanlığına, psikolojik destekten sigara bırakma programlarına kadar çok sayıda hizmeti ücretsiz veriyoruz. Sağlık, mutluluğun en önemli kaynağıdır. Onu kaybetmeden kıymetini bilmeliyiz.”

Kaynak : PHA