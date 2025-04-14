"Türk Silahlı Kuvvetleri Sahada da Masada da Güçtür"

Toplantıda Türkiye'nin çok boyutlu tehditlerle karşı karşıya olduğu bir döneme işaret eden Bakan Güler, TSK’nın sadece sınır güvenliğiyle değil, küresel güvenlik mimarisinde de aktif rol üstlendiğini belirtti. Kara, deniz, hava, uzay ve siber alandaki caydırıcılığın önemine dikkat çeken Güler, “Türk Silahlı Kuvvetleri görevini büyük bir azim, inanç ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu da hem sahada hem de masada Türkiye’nin elini güçlendirmektedir” dedi.

"Suriye’de Türkiye’nin Tecrübesi Yadsınamaz"

Suriye’deki gelişmelere de değinen Bakan Güler, istikrarın tesisi ve meşru otoritenin sağlanması sürecinde Türkiye’nin oynadığı rolün altını çizdi. Türkiye’nin bölgedeki deneyiminin ve yapıcı tutumunun uluslararası alanda takdirle karşılandığını söyleyen Güler, “Yeni Suriye Hükûmeti ile SDG arasında varılan mutabakat kapsamında belirli bölgelerdeki çekilme ve devir süreci dikkatle izlenmektedir” ifadelerini kullandı.

"Terörle Mücadele Samimiyetle Yürütülmeli"

PKK terör örgütüyle mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Güler, şu değerlendirmede bulundu:

“Gerçekten barıştan yana olan her girişim desteklenir. Ancak süreci istismar etmeye çalışanlar, zamana oynayanlar, bu zemini propaganda aracı olarak kullananlar karşılarında daima kararlı bir Türkiye bulacaktır. Hiçbir açıklama, eğer eylemle desteklenmiyorsa bizim için anlam ifade etmez.”

“Silah Bırakmayan Her Yapı Meşru Hedeftir”

Bakan Güler’in en dikkat çeken açıklaması ise terörle mücadeledeki kararlılığı vurgulayan şu ifadeler oldu:

“Silahı bırakmamakta ısrar eden, kardeşliği değil ayrılığı körüklemeye çalışan her yapı, dün olduğu gibi bugün de meşru hedefimiz olmaya devam edecektir. Sürecin sabote edilmesine asla izin verilmeyecek, toplumun güvenliğini tehdit eden hiçbir yapılanmaya müsamaha gösterilmeyecektir.”

“Türkiye Küresel Bir Güvenlik Sağlayıcısıdır”

Konuşmasında Türkiye’nin uluslararası alandaki barış misyonlarına da değinen Bakan Güler, Libya, Somali, Karadeniz, Doğu Akdeniz ve NATO görevleri ile Türkiye’nin küresel güvenliğe sunduğu katkıyı vurguladı. Kosova’daki görevlerini başarıyla tamamlayan İhtiyat Komando Taburu’nun Türkiye’ye döndüğünü belirten Güler, Ukrayna’dan Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada Türk Silahlı Kuvvetleri’nin aktif şekilde görev üstlendiğini söyledi.

“Barışın, Güvenliğin ve İstikrarın Teminatıyız”

Toplantıyı, sahadaki disiplin ve uygulamadaki kararlılığın başarının temel anahtarı olduğunu belirterek sonlandıran Millî Savunma Bakanı Güler, tüm silah ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

“Gelişmeler samimiyet ve kararlılıkla uygulandığında anlam kazanacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir.”

Kaynak : PHA