Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerinin olumlu etkilediğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarındaki beklentilerde piyasaların son durumunu değerlendirdi.
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dezenflasyon sürecinin tüm kesimlerde enflasyon beklentilerini olumlu etkilediğini kaydetti.
"Enflasyonda zirveyi gördüğümüz mayıs ayına göre 12 ay sonrası beklenti hanehalkında 12 puan, reel sektörde 8,2 puan ve piyasa katılımcılarında 6 puan iyileşti" diyen Bakan Şimşek, "Beklentilerdeki bu iyileşme enflasyondaki katılıkların azalmasını destekliyor" değerlendirmesinde bulundu.