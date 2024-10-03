Verilere göre yıllık enflasyon, son üç yılın ardından ilk kez politika faizinin altına inerek yüzde 49,4'e geriledi.

Enflasyon Verileri ve Değerlendirme

Şimşek, enflasyonun düşme sürecinin devam ettiğini belirtti ve geriye dönük fiyatlama davranışındaki katılığın, özellikle hizmet sektöründe enflasyonun daha yavaş düşmesine neden olduğunu ifade etti. Hizmet enflasyonundaki bu yavaşlama, mal enflasyonundaki düşüşün aksine gerilemeyi sınırlayan bir etken olarak öne çıkıyor. Ancak, temel mal enflasyonu yüzde 28,3 seviyesinde kalırken, fiyatlarda daha ılımlı bir seyir görülüyor.

Dezenflasyon Süreci

Bakan Şimşek, Haziran ayından itibaren başlayan dezenflasyon sürecinin sürdüğünü belirterek, 2025'in ikinci yarısında enflasyonda kalıcı bir düşüşle tek haneli seviyelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Bu sürecin, istikrarı sağlayarak fiyatlarda sürekli bir iyileşme dönemi başlatacağını vurguladı.

Fiyat İstikrarı İçin Kararlı Adımlar

Bakan Şimşek, tüm ekonomik politikaların, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda eşgüdüm içinde yürütüldüğünü belirtti ve enflasyonun düşürülmesinin sadece hayat pahalılığı sorununu çözmekle kalmayıp, vatandaşların refahını da kalıcı olarak artıracağını ifade etti.

Kaynak : PHA