Bu stratejik plan, Adıyaman’ın önümüzdeki beş yıllık dönemdeki hedeflerini belirleyerek, kentin sosyal, ekonomik, ve çevresel alanlarda sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini amaçlıyor.

"Katılımcı Yaklaşım Benimsendi"

Stratejik plan hazırlık sürecinde belediye, katılımcı bir yaklaşım izleyerek geniş bir kesimin görüşlerine başvurdu. Mahalle muhtarları, esnaf odaları, meslek kuruluşları, federasyonlar ve derneklerin fikirleri dikkate alınarak, belediyenin üst yönetimi ve müdürleri ile de fikir alışverişi yapıldı. Bu süreç, Adıyaman halkının doğrudan planlama sürecine dahil edilmesini sağladı.

"10 Ana Başlık Altında Amaç ve Hedefler"

Stratejik planda, Adıyaman'ın gelişimi ve geleceği için belirlenen hedefler 10 ana başlık altında toplandı:

Kurumsal kaynakların yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırmak

Kentin sosyal, kültürel, sportif ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak

Afetlere dirençli, güvenli ve huzurlu bir Adıyaman inşa etmek

Modern, sürdürülebilir ve planlı bir kent oluşturmak

Ticari hayatın gelişimini destekleyerek halkın esenliğini ve huzurunu sağlamak

Başkan Tutdere: “Zorluklara Teslim Olmayacağız”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, stratejik planla ilgili yaptığı açıklamada, “Koşullar ne kadar zor olursa olsun, Adıyaman'ı geleceğe hazırlamak için kararlıyız. Bu stratejik plan, kentimizin önümüzdeki yıllar için güçlü bir yol haritası olacaktır. Zorluklara teslim olmadan kentimizi geliştirmeye devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.

Stratejik Plan ile Adıyaman Belediyesi, yerel yönetim anlayışını yenileyerek, modern, planlı ve sosyal açıdan zengin bir şehir hedefliyor.

Stratejik planın tamamına şu linkten ulaşabilecek:

[2025-2029 Stratejik Plan](https://rapor.adiyaman.bel.tr/files/pdf/StratejikPlan/2025-2029%20Stratejik%20Plan.pdf)

Kaynak : PHA