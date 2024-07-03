Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret dengesine yönelik verileri değerlendirerek, bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Haziran'da dış ticaret açığının, geçici olarak, takvim etkisiyle arttığına dikkati çekerek, geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar gerilediğini söyledi.

Bakan Şimşek paylaşımında, "Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor. Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 2,5'in altına çekmektir." ifadelerini kullandı.