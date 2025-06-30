Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dezenflasyon sürecinde istihdamın zayıflasa da işsizlik oranının düşük seyrettiğini, fiyat istikrarının yüksek ve kapsayıcı büyüme için ön koşul olduğunu vurguladı.ANKARA (İGFA) -Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ekonomik politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dezenflasyon sürecindeki ılımlı büyümenin istihdamı görece zayıflattığını ancak manşet işsizlik oranının düşük seviyelerde kaldığını belirtti.

Bakan Şimşek, “Fiyat istikrarı, kısa vadeli etkilerine rağmen sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyümenin ön koşuludur. Programımız sayesinde güçlenen makro finansal istikrar ve sürdürülebilir cari açık, dezenflasyona katkı sağlıyor” dedi.

Hayat pahalılığına kökten çözüm bulmak ve kalıcı refah artışı sağlamak için fiyat istikrarı hedefiyle politikalarına devam ettiklerini vurgulayan Bakan Şimşek, ekonomik istikrarı güçlendirme ve enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.