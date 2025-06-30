50 binden fazla kişi güvenli alanlara taşındı

AFAD’ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, son günlerde etkili olan orman yangınları nedeniyle 41 yerleşim yerinde tahliyeler gerçekleştirildi. Tahliye sayıları illere göre şöyle açıklandı:



Sakarya: 2 mahallede 230 kişi



Bilecik: 7 köy ve 10 mahallede 609 kişi



Manisa (Akhisar): 11 mahallede 2.936 kişi



İzmir (Seferihisar): 6 mahallede 42.300 kişi



Hatay: 5 mahallede 1.500 kişi



Tahliye edilen yerleşim yerlerinin büyük bölümünün yazlık alanlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.



Yaralananlar tedavi edildi, bir vatandaşın durumu sürüyor

Yangınlardan etkilenen 134 vatandaş kamu tesislerinde misafir edildi, 79 vatandaş tedavi edilerek taburcu oldu. Bilecik’te bir vatandaşın tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Müdahale çalışmaları çok sayıda kurum tarafından yürütülüyor

AFAD, yangın söndürme çalışmalarına 350 personel ile destek verdiklerini, Türk Kızılayı’nın ise bölgelerde beslenme hizmeti sağladığını açıkladı. Ayrıca, müdahale sürecine birçok bakanlık, güvenlik birimi, belediye, itfaiye teşkilatı ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı belirtildi.



Hasar tespit çalışmaları devam ediyor

İlk tespitlere göre:



Bilecik’te: 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahır zarar gördü; 37 küçükbaş ve 7 büyükbaş hayvan telef oldu.



İzmir’de: 132 konut, 1 iş yeri zarar gördü; 125 küçükbaş hayvan telef oldu.



Zarar tespit çalışmalarının AFAD ve Defterdarlık ekipleri tarafından sürdürüldüğü ifade edildi.



60 milyon TL acil yardım, barınma için nakdi destek

AFAD, Bilecik ve İzmir için “Genel Hayata Etkililik Kararı” alındığını duyurdu. Her iki il valiliğine de 30’ar milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.



Barınma desteği kapsamında:



Konteyner talep etmeyen vatandaşlara hane başına 162 bin TL,



Konteyner talep eden vatandaşlara ise hane başına 72 bin TL nakdi yardım yapılacağı açıklandı.



Koordinasyon sahada AFAD yöneticilerinde

Yangın bölgelerinde koordinasyonun:



İzmir’de: AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ve bir daire başkanı,



Bilecik’te: Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt ve bir daire başkanı,



Hatay’da: Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve bir daire başkanı,



Manisa’da: Bir daire başkanı tarafından sağlandığı bildirildi.

Kaynak : PHA