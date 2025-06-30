'Etki analizleriyle değerlendirme yapılacak'

Gazetecilerin emekli maaşlarına ilişkin sorularını yanıtlayan Güler, “Geçen hafta Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında, ilgili bakanlarımızla bir araya geldik. Etki analizleri istedik, 3 Temmuz’da TÜİK verileri açıklanacak. Hem memur hem de SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı olan 14 bin 469 TL ile ilgili değerlendirmemizi netleştireceğiz” dedi.



TBMM'ye 22 maddelik yeni teklif sunuldu

Güler, bazı kanunlarda ve 375 sayılı KHK’de değişiklik öngören 22 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduklarını da duyurdu. Teklifin kamu hizmetlerinde dijitalleşmeyi ve verimliliği hedeflediğini belirten Güler, yurt dışında yaşayan vatandaşların sosyal güvenlik başvurularını müşavirlik ve ataşelikler üzerinden yapabileceğini, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin mali haklarının iyileştirileceğini, turizm sektöründe ise haftalık izinlerin esnekleştirileceğini söyledi.



'Zeytinlikler yok edilmiyor, taşınıyor'

Zeytinlik alanlara ilişkin düzenlemelere yönelik eleştirileri de yanıtlayan Güler, “Zeytinlikler yok edilmiyor, taşınıyor. Söz konusu teklif yalnızca 50 bin zeytin ağacının taşınmasını öngörüyor. AK Parti iktidarında zeytin ağacı sayısı 90 milyondan 210 milyona çıktı. Biz zeytin dostuyuz” dedi.



Basında yer alan bazı iddialara tepki gösteren Güler, "Yalanla, çarpıtmayla ülkeye ihanet etmeyin. Komisyonda söz alan profesörlerimiz 'Zeytin ağaçları taşınabilir' dedi. Kanun teklifimizi doğru okuyun" ifadelerini kullandı.



'Türkiye bir hukuk devletidir'

Bazı CHP'li belediyelerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, “İddiaları dile getiren, şikayetçi olan da, tanık olan da CHP’liler. Bu konuların iktidara mal edilmesini anlamak mümkün değil” dedi.



Soruşturmalara ilişkin bilgi sahibi olmadığını vurgulayan Güler, “Türkiye bir hukuk devletidir. Mahkemelerin kararına hepimiz saygı duymalıyız. Yorum yapmak doğru değil” ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA