Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3 bin 400 büyük şirketi 30’a yakın farklı işleme yönelik izaha çağırdıklarını kaydederek, "İzah vermeyen veya izahı yeterli görülmeyenleri vergi incelemesine alacağız. Vergide etkinliği artıracak ve adaleti sağlayacağız" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yoğunlaşan saha denetimleriyle vergiye gönüllü uyumu artıracaklarını açıkladı. ANKARA (İGFA) - Saha denetimlerinde yoğunlaşacaklarını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği artırarak, adaleti sağlayacaklarını söyledi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.