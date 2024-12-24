Bakan Memişoğlu’ndan Açıklama

Patlamanın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Memişoğlu, yaralıların durumunun iyiye gittiğini belirterek şunları kaydetti:

"Balıkesir’in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda yaralanan 7 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızın durumları iyi seyretmekte olup, en kısa sürede taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Yapılan adli tıp incelemeleri neticesinde 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum."

Patlamanın Nedeni Araştırılıyor

Patlamanın meydana geldiği fabrikada güvenlik güçleri ve adli makamlar incelemelerine devam ediyor. İlk bulgulara göre, patlamanın fabrikadaki mühimmat dolum işlemleri sırasında yaşandığı düşünülüyor. Balıkesir Valiliği’nin de koordine ettiği çalışmalarda, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Geçmişteki Benzer Kazalar Hatırlatıldı

Bu tür kazaların sık sık yaşandığına dikkat çeken uzmanlar, iş güvenliği ve denetim eksikliğinin altını çizdi. Özellikle mühimmat fabrikaları gibi tehlikeli iş kollarında alınması gereken önlemlerin yetersizliği daha önce de gündeme gelmişti.

Sakarya Hendek’te 2020 yılında yaşanan havai fişek fabrikası patlaması ve Elmadağ’daki Makina Kimya fabrikasında meydana gelen patlama, benzer şekilde can kayıplarına yol açmıştı.

Bölgeye Heyet Gönderildi

Patlama sonrası bölgeye Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet gönderildi. Heyetin, olayın nedenlerini detaylı bir şekilde inceleyeceği ve rapor hazırlayacağı belirtildi.

Kaynak : PHA