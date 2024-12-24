Konuşmasında halkın yaşadığı sorunlara dikkat çeken Özel, "Sokağa çıkamayacaksın, pazara varamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın; kongrede CHP’yi yuhalatacaksın. Hadi canım sen de!" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir Anne, Hiçbir Çocuk Bu Acıları Hak Etmiyor"

Özel, konuşmasına Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen mühimmat fabrikası patlamasında hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı dileyerek başladı. İş kazalarının Türkiye’nin kanayan yarası olduğuna dikkat çeken Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ne yazık ki çok acı bir haberle güne başladık. Balıkesir’de özel bir mühimmat fabrikasında yaşanan patlamada 12 emekçimizi kaybettik. 22 yıldır ülkeyi yöneten bu iktidar döneminde, iş kazalarında 34 bin kişi hayatını kaybetti. Bu rakam kabul edilemez. İş güvenliği denetimlerini yapmayan, önlem almayan, sadece patronların çıkarlarını gözeten bu düzeni değiştireceğiz. Hiçbir anne, hiçbir çocuk sabah işe gönderdiği yakınının akşam eve dönmemesi gibi bir acıyı hak etmiyor.”

"Ayakları Titriyor Bu İktidarın, Sokağa Çıkacak Yüzleri Yok"

Konuşmasında gazetecilere, barolara ve hukukçulara yönelik baskılara da değinen Özel, Özlem Gürses’in gözaltına alınmasını ve İstanbul Barosu’na açılan soruşturmayı “düşman hukuku” olarak nitelendirdi:

“Gazeteciler gözaltına alınıyor, barolar soruşturmalara maruz kalıyor. Ne yapılmaya çalışıldığı çok açık: Ayakları titriyor bu iktidarın. Sokağa çıkacak yüzleri yok. İl kongrelerinde kendini alkışlatmak kolay; ama halkın arasına girip insanlara halini sormak zor. Erdoğan’ı pazara, sokaklara davet ediyorum. Ama bunu yapamayacaklarını hepimiz biliyoruz.”

"30, Altında Yokuz: Asgari Ücret En Az 30 Bin TL Olmalı "

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Özel, CHP’nin hedefinin asgari ücretin 30 bin TL’ye çıkarılması olduğunu vurguladı:

“Bugün TÜİK’in bile açıkladığı enflasyon oranı yüzde 47. Ancak asgari ücret aynı seviyede kaldı. CHP olarak asgari ücretin 30 bin TL’nin altına düşmemesi gerektiğini söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Emekli maaşları ise sefalet ücreti seviyesinde. Bu, kabul edilemez. Emeklilere bir asgari ücret kadar maaş verilmesini talep ediyoruz. Eğer bu talebimizi yerine getirmezlerse meydanları onlara dar edeceğiz.”

"Adalet, Bu Ülkede Saraydan Yönetiliyor"

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan isimleri ziyaret ettiğini belirten Özel, adalet sistemindeki çarpıklıklara dikkat çekerek Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in durumunu ele aldı:

“Ahmet Özer 55 gündür iddianame hazırlanmadan tutuklu. Önce bir gizli tanık uydurdular, sonra fos çıktı. Şimdi geçmişe yönelik telefon kayıtlarını inceleyerek delil üretmeye çalışıyorlar. Bu, adalet değil düşman hukuku! Ama yazılamayan iddianame, gelecekte bu kumpasları yazanların iddianamesine girecek.”

"200 Milyar Dolarlık Kayıp: Bu Ülkenin Parası Çarçur Edildi"

CHP lideri, AKP’nin Suriye politikasının Türkiye’ye ağır ekonomik ve siyasi bedeller ödettiğini belirterek, 200 milyar dolarlık kayba dikkat çekti:

“Eğer 200 milyar doları kaybetmeseydik, 161 Avrasya Tüneli, 153 Osmangazi Köprüsü yapılabilirdi. Ama AKP’nin yanlış politikaları yüzünden bu para çöpe gitti. Suriye politikası nedeniyle sadece ekonomik değil, insani anlamda da büyük bedeller ödüyoruz. 4,5 milyon sığınmacı Türkiye’nin omzunda yük olmaya devam ediyor.”

"Pazarda, Çarşıda Halka Buluş"

Erdoğan’ın il kongrelerinde kendisini alkışlatmasını eleştiren Özel, halka karışmaktan kaçındığını vurguladı:

“Erdoğan, il kongrelerinde kendini alkışlatıyor. Ama pazarda dolaşmıyor, çarşıda insanlarla buluşmuyor. Pazara gidip bir fıstık üreticisinin karşısına geçip ‘Halinden memnun musun?’ diyebilir mi? Çark Caddesi’nde bir esnafla sohbet edebilir mi? Yapamaz! Ama kongrelerde CHP’yi yuhalatmayı biliyor. Hadi canım sen de!”

"İsmet Paşa’yı Saygıyla Anıyoruz"

CHP lideri, yarın ölüm yıl dönümü olan İsmet İnönü’yü de anarak, onun demokrasiye geçişteki rolüne vurgu yaptı:

“İsmet İnönü, bu ülkenin demokrasiye geçişindeki en büyük kahramanlardan biridir. Çok partili sisteme geçişte sergilediği olgunluk, dünya liderleri arasında benzersizdir. İsmet Paşa’yı bir kez daha saygıyla anıyoruz.”

"Cumhuriyet Halk Partisi Umut Olmaya Devam Edecek"

Konuşmasını, CHP’nin iktidar hedeflerine vurgu yaparak tamamlayan Özel, halkın sorunlarına çözüm getirecek bir düzen kurma sözü verdi:

“Cumhuriyet Halk Partisi, işçinin, emeklinin, çiftçinin, gençlerin ve kadınların umudu olmaya devam edecek. Bu düzeni değiştireceğiz. Halkın iktidarını kuracağız. Sokağa çıkmaktan korkan, halkın arasına karışamayan bu iktidarı değiştirme günü çok yakında.”

"Sokakta Görüşelim, Hodri Meydan!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kapsamlı ve sert açıklamalarla dolu konuşması, sadece iktidarı değil, Türkiye’nin geleceğine dair çözüm önerileriyle de dikkat çekti. Özel’in halktan yana bir düzen kurma taahhüdü ve iktidara meydan okuyarak yaptığı çağrı, siyasi gündemin sıcak başlıklarından biri olmaya devam ediyor.

Kaynak : PHA