Kurum, Adıyaman’ın geleceğini şekillendirecek projeler hakkında detaylar verdi ve şehrin ekonomik ve sosyal altyapısının modernize edilmesi adına yapılan çalışmaları vurguladı.

"Adıyaman Meydan Projesi ile Şehrin Ticari Hayatı Canlanacak"

Bakan Kurum, özellikle Adıyaman Meydan Projesi ile şehrin ticari hayatına büyük bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Eski hükümet konağı alanının yeni bir cazibe merkezi haline dönüştürüleceğini duyuran Kurum, "Adıyaman’ın sadece bugünü değil, 100 yıllık geleceğini planlıyoruz. Bu kapsamda yeni yerleşim alanları, okullar, camiler, yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları inşa ediyoruz. Adıyaman’ı modern ve sürdürülebilir bir şehir haline getirmek için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

"Ulu Camii Yeniden Ezan Sesleriyle Buluşacak"

Depremde hasar gören Adıyaman’ın simge yapılarından Ulu Cami hakkında da konuşan Bakan Kurum, caminin yeniden inşası için çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. "Ulu Cami'de tekrar ezan seslerini duyacağımız günler yaklaşıyor. Bu projeyi titizlikle takip ediyoruz ve en kısa sürede tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Depremzedelere Ekonomik Destek: Faizsiz Ödeme ve Maliyet İndirimi"

Depremzedelere yönelik ekonomik kolaylıklar sağlayacaklarını açıklayan Kurum, vatandaşlara mali yükü hafifletmek adına %50’ye kadar maliyet indirimi yapılacağını duyurdu. Ödemelerin ise 2 yıl ödemesiz, 18 yıl faizsiz olacak şekilde planlandığını belirten Kurum, "Biz her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olacağız" dedi. Bu çerçevede kira yardımı ve taşınma yardımı gibi desteklerin de sürdüğünü belirtti. Konteyner kentlerde yaşayan hak sahiplerinin ise öncelikli olarak kalıcı konutlara yerleştirileceğini vurguladı.

"Adıyaman’ı Yeniden Ayağa Kaldırmak İçin Kararlıyız"

Bakan Kurum, Adıyaman’ın alternatif enerji potansiyeli ve genç nüfusu ile büyük fırsatlar sunduğunu ifade ederek, bu potansiyeli değerlendirecek projelerin hızla hayata geçirileceğini söyledi. "Bu kadim şehir, dünya mirasına ev sahipliği yapan bir merkezdir ve biz Adıyaman’ı turizm, ticaret ve istihdam açısından çok daha ileriye taşıyacağız" diyen Kurum, şehrin deprem sonrası yeniden inşası ile Adıyaman’ın sadece Türkiye’nin değil, dünya çapında önemli bir turizm merkezi olacağına işaret etti.

"Konut Teslimleri ve Şehir Planlama Çalışmaları Devam Ediyor"

Bakan Kurum, Adıyaman’da şu ana kadar 14 bin 605 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini açıkladı. Yıl sonuna kadar bu sayının 21 bin 900’e çıkarılacağını belirtti. Yeni yerleşim alanları, meydan projeleri, ticaret merkezleri ve sosyal yaşam alanları ile şehrin çehresinin değişmeye başladığını vurgulayan Kurum, vatandaşların güvenli evlerine kavuşma sürecinin hızla ilerlediğini ifade etti.

Adıyaman’ın içme suyu ihtiyacının kalıcı bir çözümle giderileceğini ve şehrin çevre yolu gibi altyapı projelerinin hızlandırıldığını belirten Kurum, bu projelerin tamamlanmasıyla birlikte Adıyaman’da sosyal ve ekonomik hayatın yeniden canlanacağını söyledi. Bakan, "Adıyaman’ın hem tarihi zenginliklerini koruyacak hem de modern ihtiyaçlara cevap verecek projeler devrede" diyerek, şehrin modernleşme sürecine verdiği önemi dile getirdi.

"2025 Yılına Kadar Güvenli ve Huzurlu Bir Yaşam Alanı Sağlayacağız"

Bakan Kurum, 2025 yılına kadar Adıyaman ve diğer depremden etkilenen 11 ilde milyonlarca vatandaşı güvenli, huzurlu ve modern yaşam alanlarına kavuşturacaklarını belirtti. Adıyaman’ın yeniden ayağa kalkması için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Kurum, "Biz buradayız ve buradaydık. Adıyaman’ı eski ihtişamına kavuşturmak için mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bu kapsamda, Adıyaman için hayata geçirilen projeler, şehrin hem tarihi mirasını korurken hem de geleceğe yönelik modern ihtiyaçları karşılayacak bir yapıya kavuşmasını sağlayacak. Bakan Kurum, şehrin uzun vadeli kalkınma planları doğrultusunda yapılan çalışmaların Adıyaman’ın 100 yıllık geleceğini şekillendireceğini belirtti.

Kaynak : PHA