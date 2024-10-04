Adıyaman’a her gelişlerinde daha fazla konutun teslim edildiğini vurgulayan Bakan Kurum, 11 ilde yürütülen inşa faaliyetlerinin hızla sürdüğünü belirterek, 2025 yılına kadar 14 milyon insanın güvenli ve huzurlu yuvalarına kavuşacağını ifade etti.

"153 Bin Kişi Deprem Bölgesinde Çalışıyor"

Bakan Kurum, Adıyaman’da şantiyelerde çalışan işçilere teşekkür ederek, deprem bölgesinde 153 bin kişinin gece gündüz demeden alın teri döktüğünü söyledi. "Bu bölgeyi yeni bir millî mücadele alanı olarak görüyoruz" diyen Kurum, 11 ilde toplam 452 bin konut ve iş yerini kapsayan projelerin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. 2024 sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini, şu ana kadar ise 101 bin 254 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.

Adıyaman Meydan Projesi Hayata Geçiyor

Kurum, Adıyaman’ın ticaret ve sosyal hayatını canlandırmak adına planlanan Adıyaman Meydan Projesi ile ilgili müjdeyi verdi. "Yüzde 70 oranında vatandaşlarımızın desteğiyle projeyi hayata geçireceğiz" diyen Bakan, projenin Adıyaman’a estetik ve işlevsel bir meydan kazandıracağını ifade etti. Meydan, dükkânları, kütüphanesi, müzesi, camileri ve gençlik merkeziyle her türlü sosyal ihtiyaca cevap verecek. Eski hükümet konağı alanının da hazine mülkiyetine alındığını belirten Kurum, burada 1-2 katlı ticari alanların inşa edilerek Atatürk Bulvarı’ndaki ticari hareketliliğin artırılacağını söyledi.

Ulu Cami Yeniden İbadete Açılacak

Bakan Kurum, 130 yıl önce depremde yıkılan ve tarihi 500 yıla dayanan Ulu Cami’nin yeniden ibadete açılması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. "Ulu Camimizde tekrar ezan seslerini duyacağız" diyen Kurum, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte bu tarihi yapının yeniden ayağa kaldırılacağını söyledi.

Adıyaman’da Eğitim ve İbadet Projeleri Devam Ediyor

Adıyaman’daki eğitim ve ibadet projelerine de değinen Kurum, Adıyaman Üniversitesi Morfoloji Binası, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi ve 71 adet lojmanın yapımına başlandığını söyledi. Ayrıca, İndere Mahallesi’nde 1500 kişilik cami projesinin de inşaatına en kısa sürede başlanacağını müjdeledi. Örenli Mahallesi’nde de 500 kişilik bir caminin inşa sürecinin devam ettiği belirtildi.

"Adıyaman’ın 100 Yıllık Geleceğini Planlıyoruz"

Adıyaman’ın alternatif enerji potansiyeli ve genç nüfusuyla büyük fırsatlar sunduğunu belirten Bakan Kurum, şehrin hızlı bir şekilde yeniden inşa edilmesiyle bu potansiyelin daha da artacağını ifade etti. "Adıyaman’ımız, Pera Antik Kenti, Cendere Köprüsü ve Nemrut Dağı gibi dünya miraslarına ev sahipliği yapıyor. Bu kültür atlasını koruyarak daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Kurum, ekonomik şartlar ne olursa olsun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 11 ilde depremin yaralarının sarılacağını vurgulayarak, "Tek bir vatandaşımızı evsiz, umutsuz bırakmayacağız" dedi.

Deprem Bölgesindeki Çalışmalar Kararlılıkla Sürüyor

Bakan Kurum, deprem bölgesinde devletin ilk günden beri sahada olduğunu belirterek, "Biz deprem bölgesine gelip selfi çekenlerden olmadık, olmayacağız" dedi. "İlk günde buradaydık, son yuva dolana kadar da burada olacağız" diyerek, bölgedeki çalışmaların sonuna kadar takip edileceğini ifade etti.

Son olarak, Adıyaman halkına teşekkürlerini sunan Bakan Kurum, "Rabbim işlerimizi kolaylaştırsın, yolumuzu açık etsin. Adıyamanlı hemşehrilerimizin duasında yer almak için canla başla çalışıyoruz" dedi.

Kaynak : PHA