Küçük Zeynep’in ölümü, hem ailesini hem de memleketi Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Yazıkarakuyu köyünü yasa boğdu.

"29 Günlük Mücadele Acıyla Sonuçlandı"

Zeynep Demirtaş, kazanın ardından Gaziantep'teki bir hastaneye kaldırılmış ve 29 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermişti. Doktorların tüm çabalarına rağmen küçük Zeynep, yaşama tutunamadı. Ailesi ve yakınları, Zeynep’in ölümüyle bir kez daha büyük bir acı yaşarken, Zeynep’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Adıyaman’ın Besni ilçesine götürülerek toprağa verildi. Zeynep, daha önce aynı kazada hayatını kaybeden Esma Aydın ve Zeynep Kübra Aydın’ın yanına defnedildi.

Kaza Nasıl Gerçekleşti?

5 Eylül’de Gaziantep-Yavuzeli karayolunda meydana gelen kazada, İsmail Aydın’ın kullandığı 27 ASJ 755 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Ömer Çelik yönetimindeki 02 AEP 552 plakalı kamyonun altına girmişti. Kazanın etkisiyle otomobil hurdaya dönmüş, olay yerinde hayatını kaybeden Esma Aydın ve Zeynep Kübra Aydın’ın cenazeleri yakınlarına teslim edilmişti. Kazada ağır yaralanan Zeynep Demirtaş’ın da 29 gün sonra yaşamını yitirmesiyle, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı üçe çıktı.

"Ailede Büyük Yıkım: Zeynep Yan Yana Toprağa Verildi"

Zeynep Demirtaş’ın cenazesi, aynı kazada ölen Esma ve Zeynep Kübra Aydın’ın defnedildiği Yazıkarakuyu köyü mezarlığına getirildi. Cenaze töreninde aile fertleri büyük üzüntü yaşarken, küçük Zeynep, aynı kazada hayatını kaybeden aile üyelerinin yanına defnedildi. Yakınları, acılarını paylaşırken, köy halkı da bu büyük kayba ortak oldu.

"Yaralıların Tedavisi Devam Ediyor"

Kaza sonrası Gaziantep’teki hastanelere kaldırılan diğer yaralıların tedavisi sürüyor. İki yaralının durumu ciddiyetini korurken, diğer yaralıların tedavilerine devam ediliyor. Aileler, hastanede tedavi gören yakınlarından gelecek iyi haberleri beklerken, kazanın şokunu hala üzerlerinden atabilmiş değil.

"Kazanın Nedeni Araştırılıyor"

Kazanın ardından yapılan ilk incelemelerde, İsmail Aydın’ın kullandığı otomobilin neden kontrolden çıktığı henüz netlik kazanmadı. Polis ve savcılık, kazanın sebebini tespit etmek için başlattığı soruşturmaya devam ediyor. Yol koşulları ve aracın durumu da soruşturmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

"Küçük Zeynep’in Ardından"

13 yaşında hayatını kaybeden Zeynep Demirtaş’ın ölümü, ailesi ve köy halkı üzerinde derin bir iz bıraktı. Zeynep’in, okulunda başarılı ve sevilen bir öğrenci olduğu belirtilirken, öğretmenleri ve arkadaşları da büyük üzüntü yaşıyor. Küçük Zeynep, geride büyük bir hüzün bırakırken, bu trajik kaza Türkiye’nin trafik kazalarında verdiği kayıplara bir yenisini daha eklemiş oldu.

Kaynak : PHA