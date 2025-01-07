"Yüzde 15,75 Artış"

Bakan Işıkhan, emekli maaşlarındaki artışla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu artışla en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını 14 bin 469 liraya yükseltiyoruz" dedi. Bakan, 2024 yılı itibarıyla yapılan düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında yüzde 15,75, Emekli Sandığı ve memur emeklilerinde ise yüzde 11,54 oranında bir artış yapıldığını belirtti.

"2023 ve 2024 Yılı Enflasyon Verileri"

Işıkhan, 2023 yılında enflasyonun yüzde 64,8 arttığını ancak en düşük emekli maaşının yüzde 114,3 oranında artış gösterdiğini vurguladı. 2024 yılında ise enflasyonun yüzde 44,4 oranında artış göstermesine rağmen, en düşük emekli maaşının yüzde 66,7 oranında arttığını belirtti.

"Ekonomik İyileşmeler ve Aylık Artışlarının Anlamı"

Bakan Işıkhan, enflasyonun kontrol altına alınmaya başlandığını ve bu düşüşün ekonominin tüm kesimlerine refah olarak yansıyacağını söyledi. "İzlediğimiz disiplinli mali politikalar ve kararlı duruşumuz sayesinde Türkiye daha güçlü bir ekonomik zemine oturdu" diyen Işıkhan, piyasada rahatlama, fiyat istikrarı ve vatandaşların cebinde doğrudan iyileşme sağlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan, emekliler için yapılan bu maaş artışlarının daha anlamlı hale geldiğini ifade ederek, "Bu artışlarla birlikte emekli maaşlarının alım gücünün artırılması sağlanmaktadır" dedi.

Kaynak : PHA