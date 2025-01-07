"DEM Partisi Heyeti, DEVA Partisi’ni Ziyaret Etti"

DEM Partisi TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ten oluşan heyet, DEVA Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Görüşme, saat 13:00’te başladı ve yaklaşık 1 saat 55 dakika sürdü. Görüşmeye DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Emin Ekmen, Ali İhsan Merdanoğlu, Genel Başkanvekili İbrahim Çanakçı ve Ankara Milletvekili Sadullah Ergin de katıldı.

Babacan: "Erdoğan’ın Durduğu Nokta Netleşmeli"

Görüşme sonrasında açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye’nin içinden geçtiği süreç hakkında kıymetli istişarelerde bulunduklarını belirtti. Babacan, çözüm süreciyle ilgili olarak, "Bizim DEVA Partisi olarak bazı temel ilkelerimiz var. Türkiye’nin sorunlarının meşru çözüm zemini demokratik siyasettir. İçeride siyasi diyalog, dışarıda ise çok yönlü diplomasi gerekmektedir" dedi.

Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu süreçteki tutumunu netleştirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Hükümet ortaklarının tam bir samimiyet içerisinde hareket etmelerini önemsiyoruz. Şu ana kadar Sayın Erdoğan’ın, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bu konunun neresinde durduğunu net bir şekilde göremedik. Sayın Erdoğan’ın bu süreçteki durduğu noktayı bir an önce netleştirmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Önder: "Toplumsal Mutabakat Zeminini Oluşturmalıyız"

Babacan’ın ardından konuşan DEM Partisi heyeti adına Sırrı Süreyya Önder, görüşmenin çok verimli geçtiğini ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Önder, "Büyük bir açık kalplilikle ola gelen şeyleri aktardık. Bu paylaşımımız sürecin ilerleyen dönemlerinde de devam edecek. Her bir öneri ve şerh bizim için çok değerli. Bu önerileri dikkate alarak, ülkede geniş bir toplumsal mutabakat zeminini oluşturabiliriz" dedi.

Ahmet Türk’ün İmralı Ziyaretine Katılımı Belirsiz

Bir gazetecinin, "Bir sonraki İmralı ziyaretinde Ahmet Türk’ün de yer alacağı söylenmişti. Bununla ilgili bir gelişme var mı?" sorusuna Önder, kesinleşmiş bir durum olmadığını belirterek, "Ahmet abi heyetimizde yer almakta ve İmralı kısmına da katılacaktır, ancak bu ne zaman olur, kesin bir tarih veremiyorum" şeklinde yanıtladı.

"Selahattin Demirtaş ile Görüşme Planı"

Önder, gazetecilerin Selahattin Demirtaş ile görüşme hakkında sorduğu bir soruya da, "Bu trafiğin cevaz verdiği ilk fırsatta görüşeceğiz. Muhtemelen bu hafta içinde olacak" diyerek, Demirtaş ile yapılacak görüşmenin zamanının yakın olduğunu belirtti.

Kaynak : PHA