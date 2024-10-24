Milli Savunma Bakanı Güler, TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Güler’in konuşmasından bazı satır başları şöyle:

“Maalesef dün Türk savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından birisi olan TUSAŞ’ımızın tesislerine yönelik alçakça ve şerefsizce bir saldırı gerçekleştirildi.

Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için kudretimiz daha da büyük ve kararlılığımız tam. Bu hain saldırı aynı zamanda teröristlerin ve hamilerinin ülkemizin yükselen markası, tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi, yerli ve milli savunma sanayiimizden ne kadar rahatsızlık duyduklarının da bir işaretidir.

TUSAŞ tesislerimizde başta milli muharip uçağımız KAAN olmak üzere HÜRJET, HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve ANKA İHA’larımız gibi birbirinden değerli ve kritik projeler yürütülmekte, savunma sanayiimizin gözbebeği sistemler üretilmektedir.

Elbette böylesine kritik bir tesisin hedef alınması, tesadüf değildir. Bir maşa olan terör örgütlerinin ve onları güden karanlık güçlerin niyetlerini gayet iyi biliyoruz. Ancak unutulmasın ki Türkiye, asla hiçbir tehdide boyun eğmemiştir ve eğmeyecektir.

Hainlerin oyunlarını bozmaya, heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz. Savunma sanayiinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize daha emin, daha kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz.

TUSAŞ’ımızın ve birbirinden seçkin personelinin de bu doğrultuda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elde edeceği başarılarla göğsümüzü kabartacağına ve asil milletimizin gururu olmaya devam edeceklerine yürekten inanıyorum.

Sizlerin ve savunma sanayiimizin tüm seçkin mensuplarının her zaman yanında olacağız. Unutmayınız ki sizlerin azmi, çalışkanlığı ve yüksek gayreti, terörle mücadelede en önemli güvencelerimizden birisidir.

Asil milletimiz de emin olsun ki, ülkemize ve halkımızın güvenlik ve huzuruna kasteden şer odaklarını bertaraf etmeye, son terörist de bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemize artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Nitekim dün gece, kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir. 29’u Irak ve 18’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Terör örgütlerinin tüm tesis ve faaliyetlerinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Operasyonlarımız, kararlı ve tavizsiz bir şekilde devam edecektir.

PKK, PYD, YPG başta olmak üzere hiçbir hain terör örgütü mensubu, kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Bu vesileyle bir kez daha şehitlerimize Allah’tan rahmet, yararlılarımıza acil şifalar diliyorum. Kıymetli ailelerinin ve asil milletimizin başı sağ olsun.”

Kaynak : PHA