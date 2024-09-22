Özellikle "Gönül Elçileri Projesi" ile ailesinden uzak kalan çocuklara sıcak bir yuva sağlama konusundaki çalışmaların dünya çapında duyurulacağı müjdesini verdi.

UNICEF İle Küresel Tanıtım

Bakan Göktaş, "Gönül Elçileri Projesi"nin Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda UNICEF iş birliğiyle dünyaya tanıtılacağını duyurdu. Bu proje, koruyucu aile hizmetinin önemini vurgulayarak küresel bir seferberlik çağrısına öncülük edecek. Proje, Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülüyor ve dünya genelinde umut vadeden bir model olarak gösteriliyor.

Göktaş, "Koruyucu aile hizmetinin sağlıklı toplumlar için taşıdığı önemi vurgulamak üzere, dünya çapında bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Bu proje sayesinde daha fazla çocuğa sevgi ve şefkat dolu bir yuva sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Sivil Toplumla Güçlü İş Birliği

Bakan Göktaş, Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve II. Eylem Planı'nın temel amacının sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. 2022 yılında hayata geçirilen Sivil Toplum Vizyon Belgesi'nin devamı niteliğinde olan bu plan, toplumun her kesimine etkin sosyal hizmet sunmayı amaçlıyor. Göktaş, “Güçlü bir sivil toplum, güçlü bir demokrasi ve güçlü bir devletin tamamlayıcısıdır” diyerek, iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

Kadınların güçlendirilmesi, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler, çocuk politikaları ve sosyal yardımlarla ilgili yürütülen projelerin sivil toplum, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği içinde başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Göktaş, “Bu birliktelikten aldığımız güçle daha geniş kitlelere ulaşıyoruz” dedi.

Sosyal Taraflarla İş Birliği Platformu

Sivil toplumla etkin iletişimi artırmak amacıyla hayata geçirilen "Sosyal Taraflarla İş Birliği Platformu" da tanıtım programında duyuruldu. Göktaş, bu platformun bakanlık ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliklerini kolaylaştıracağını ve paydaşlara bilgi akışını hızlandıracağını belirtti. Platform, hayırseverlik ve sosyal yardımların etkili yönetilmesi konusunda önemli bir rol oynayacak.

Göktaş: “Birlikte Daha Güçlüyüz”

Bakan Göktaş, programda yaptığı konuşmada, “Bir çocuğun yüzündeki gülümseme, bir kadının umudu, bir engellinin mutluluğu, bir yaşlının huzuru, hepimizin ortak çabasıdır” diyerek, toplumun her kesimine yönelik projelerin önemine değindi. 2025-2027 yıllarını kapsayacak olan II. Eylem Planı ile yeni iş birliklerine büyük ivme kazandıracaklarını ve topluma daha etkin hizmet sunmayı hedeflediklerini söyledi.

UNICEF’ten Destek

Programa katılan UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ise Sivil Toplum Vizyon Belgesi'nin, bakanlık ile sivil toplum kuruluşları arasında kurulan güçlü iş birliğinin bir sonucu olduğunu belirtti. Marchi, bu belgeyi stratejik bir rehber olarak tanımlayarak, sürdürülebilir sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak : PHA