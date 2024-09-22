Temizlik İşleri, Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı toplam 80 personelden oluşan ekipler, yaklaşık bir aydır yürüttükleri çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Hedef, yağışlı havalarda su baskınlarının önüne geçmek ve suyun sorunsuz bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak.

"Mazgal Temizliği ile Kış Önlemleri"

Mazgalların temizlenmesi, yağmur sularının tıkanıklık yaşamadan tahliye edilmesini sağlamak için hayati önem taşıyor. Adıyaman Belediyesi ekipleri, şehrin dört bir yanındaki mazgalları tek tek temizleyerek, kış aylarında yaşanabilecek su taşkınlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Temizlik çalışmaları sırasında, mazgallarda biriken yaprak, çöp ve diğer tıkanıklıkların düzenli olarak temizlendiği bildirildi.

Başkan Tutdere: "Su Baskınlarını Önlemek İçin Çalışıyoruz"

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, bu çalışmaların şehir sakinlerinin kışı sorunsuz geçirmesi için kritik önem taşıdığını belirtti. Başkan Tutdere, “Kış ayları öncesinde altyapı çalışmalarımızı tamamlayarak, halkımızın güvenli ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için çalışıyoruz. Mazgalların tıkanması nedeniyle oluşabilecek su baskınlarını önlemek için ekiplerimiz büyük bir gayretle görevlerini yerine getiriyor” dedi. Başkan ayrıca, bu tür çalışmaların kış boyunca da aralıksız devam edeceğini vurguladı.

"Yoğun Mesai ile Şehrin Tüm Noktalarında Çalışmalar Sürüyor"

Adıyaman’ın farklı mahallelerinde sürdürülen mazgal temizliği çalışmaları, şehrin su tahliye sisteminin düzgün bir şekilde işlemesini sağlamayı amaçlıyor. Kış aylarında oluşabilecek olası sorunların önüne geçmek adına, belediye ekipleri gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor. Temizlik çalışmaları, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Adıyaman Belediyesi, kışa hazırlık çalışmalarının sadece mazgallarla sınırlı olmadığını ve altyapı ile ilgili diğer önlemlerin de alınacağını belirtti. Belediye yetkilileri, vatandaşların güvenliği ve rahatı için gereken her türlü tedbirin alınacağını duyurdu.

Kaynak : PHA