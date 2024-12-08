Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, “Suriye’nin toprak bütünlüğü bizim için oldukça önemli” diyerek Suriyelilere ülkelerine dönüş çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaşanan güncel gelişmelere ilişkin Katar’ın başkenti Doha’da basın toplantısı düzenledi.

Türkiye, Suriye'nin milli birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne çok büyük önem atfediyor" diyen Bakan Fidan, "DEAŞ ve PKK'nın bu süreci kötüye kullanmamasından emin olmak için çok dikkatli hareket ediyoruz. Amerikalı dostlarımızla temas halindeyiz" dedi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğinin altını çizen Bakan Fidan, "Terör örgütleri DEAŞ ve PKK'nın bu süreçte bir kazanım sağlamaması için mücadele etmeliyiz. Suriye'de yeni hükümetin tüm tarafları kapsayıcı şekilde hareket etmesi gerekir. Biz Suriye'de barışın tesisi için elimizden geleni yapacağız. Bölgesel aktörlerle işbirliğimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1865697967555989586

Muhalif güçlerin farklı gruplardan oluştuğuna vurgu yapan Bakan Fidan, "Ellerinde çok daha büyük bir iş var başarmaları gereken. Umarız ki biraraya gelerek geçiş dönemini sağlıklı bir şekilde tesis edebilirler. DEAŞ ve diğer terör örgütleri konusunda aynı endişedeyiz. Bu durumu kullanmalarını istemiyoruz. ABD'li dostlarımızla görüşme halindeyiz, bu terör örgütlerinden gelebilecek her türlü tehdide karşı kendimizi savunma hakkımız olduğunu biliyorlar. Herhangi bir PKK uzantısı Suriye'de meşru taraf olarak değerlendirilemez, görüşecek bir taraf olamaz" dedi.

Suriye içerisinde meşru Kürt güçleri olduğunu söyleyen Bakan Fidan, PKK uzantısı güçlerin bu meşru güçler içerisinde olmadığını da vurguladı.