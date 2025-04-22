Bahçeli, Can Atalay kararının CHP’li Meclis Başkanvekili ve Katip Üye tarafından TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasını "hukuksuzluk ve siyasi ahlaksızlık" olarak nitelendirerek şöyle konuştu:

“CHP'li Meclis Başkanvekili ve Katip Üye derhal istifa etmelidir. TBMM Başkanı da, CHP’li Meclis Başkanvekili’ne genel kurul yönetme izni vermemelidir.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “savaş ilan ederim” sözlerini ise “skandal bir hezeyan” olarak değerlendiren Bahçeli, çok sert bir ifadeyle yanıt verdi:

“Israrla savaş ilanı için muhatap arayacaksan biz buradayız. Nasıl mücadele edilir, savaş ilanının sonuçları ne olur, bunu ispat edecek kudrete ve kırata sahibiz.”

Bahçeli, CHP’nin Atatürk’ün çizgisinden uzaklaştığını, milli egemenlik ilkesini zedelediğini ve Kuvayı Milliye ruhunu yok saydığını belirtti. “CHP, artık sadece muhalefet partisi değil; milli güvenlik sorunu hâline gelmiştir” diyen Bahçeli, TBMM’nin 105. yıl dönümünde bu tür girişimlerin “Gazi Meclis’e suikast” anlamı taşıdığını dile getirdi.

Kaynak : PHA