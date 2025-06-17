MHP Lideri, savaşın bölgesel değil küresel bir krize dönüşebileceği uyarısında bulundu

“Zincirleme çatışmalar dünya barışını tehdit ediyor”

Dünya genelinde ardı arkası kesilmeyen çatışmaların insanlığın huzuruna ve istikrar arayışına büyük zarar verdiğini belirten Bahçeli, İsrail’in İran’a yönelik saldırısının, bu zincirin yeni halkası olduğuna dikkat çekti. “Sürekli güncellenen, tehlikeli ölçüde güçlenen kaotik gelişmeler, küresel vicdanı tahrip etmekle kalmıyor, kıyım ve yıkım hedeflerinin ne denli sivrildiğini de gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

“Nükleer mahreçli bir savaşın altyapısı oluşuyor”

Bahçeli, İsrail-İran geriliminin bölgesel sınırları aşıp küresel bir savaşa dönüşme ihtimaline dikkat çekerek, "Nükleer mahreçli bir savaşın altyapısını oluşturacak gelişmeler gün geçtikçe daha fazla derinlik kazanıyor" dedi. Bu durumu endişeyle takip ettiklerini belirten MHP lideri, savaş çığırtkanlığının kimseye fayda getirmeyeceğini vurguladı.

“İsrail barışın amansız muhalifidir”

Bahçeli, açıklamasında İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da atıf yaparak, şunları söyledi:

“İsrail’in geçim kapısı; savaştır, saldırıdır, şiddettir. Gazze’de dökülen mazlum kanları kurumamıştır. Suçsuz, günahsız bebeklerin, kadınların ve sivillerin feryat figan içinde katledilmeleri unutulmamış, unutulmayacaktır. İsrail kadar hukuk tanımayan, insan haklarını hiçe sayan bir başka devlete rastlamak neredeyse imkânsızdır.”

“Cumhurbaşkanımızın diplomasi çabaları çok değerlidir”

MHP Lideri, Türkiye’nin barış için aktif diplomatik girişimlerini de desteklediğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürüttüğü diplomatik çabaları “değerli, dengeli ve derinlikli” olarak nitelendirdi. Bahçeli, "Savaşın kazananı yoktur, barışın kazananı ise çoktur. Türkiye insani ve vicdani sorumluluğunu yerine getirmektedir" şeklinde konuştu.

“İran ile İsrail arasında derhal diyalog kurulmalı”

Devlet Bahçeli, İran ile İsrail arasında tırmanan çatışmanın bir an önce sona ermesi gerektiğini belirterek, "Derhal barış ve diyalog ortamı sağlanmalıdır. Aksi halde bölgesel bir kıvılcım, küresel bir yangına dönüşebilir. Bu yangının altından hiçbir millet kalkamaz" uyarısında bulundu.

“Türkiye hedef alınmaktadır”

İsrail’in stratejik hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bahçeli, ülkemizin kuşatma altında olduğunu ifade ederek, "İsrail’in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini baltalamaktır" dedi. Bu nedenle teyakkuz halinde olunması gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Her an tedbirli olmak coğrafyamızın bize yüklediği sorumluluktur” şeklinde konuştu.

“Türk milleti barıştan yanadır”

Açıklamasının sonunda Türk milletinin barışçıl bir duruşa sahip olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Etrafımızın bir barış kuşağıyla çevrelenmesi en büyük hedefimizdir. Savaşırken düşünmeyi öğrenmiş bir milletin çocukları olarak doğru değerlendirmeler yapmak zorundayız" diyerek, sağduyu ve akılcılıkla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak : PHA