MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlara, "Size kötü bir haberim var" diyerek, Cumhur İttifakı'nın sonuna kadar var olacak ve ayakta kalacağını öne sürdü.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında TBMM'de gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sorgulayan, yargılayan, karalayan çevrelerin asıl kaygı ve korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel ve bölgesel hadiseler karşısında sözü geçen, ne diyeceği merak uyandıran bir Türkiye’nin doğuşu olduğunu ifade eden Bahçeli, grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Cumhur İttifakı’nın tasfiyesine ve sonlanmasına ümit bağlayanlar size kötü bir haberim var" diyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızla olan dostluk ve kardeşlik hukukumuzu anlayabilmeniz için balığın kavağa tırmanmasını beklemekten başka alternatifiniz kalmamıştır."dedi.

Bu arada dış gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Türkiye’nin komşularıyla barışçıl, dostane, yapıcı, karşılıklı saygıya dayalı, ortak çıkarların gözetildiği ve iyi niyetli diyaloglar kurması öteden beri savunulan bir politika olduğunu söyledi. "Netenyahu vakti ve saati geldiğinde Lahey’de yargılanacaktır" diyen Bahçeli, "Lekeli ismi tarihe katil ve soykırımcı olarak geçecektir. srail halkı Netenyahu’nun şiddet politikalarından oldukça rahatsızdır. Bu cani mutlaka görevden uzaklaştırılmalı, barış yanlısı ve iki devletli çözüme müzahir yeni bir yönetimin tezahürü behemehâl gerçekleşmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/bd4yn9GGLF— MHP (@MHP_Bilgi) April 30, 2024