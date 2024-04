Vatandaşları valilik makamında ağırlayarak ihtiyaç, talep ve sorunlarını tek tek dinleyen Vali Dr. Osman Varol, kendisine iletilen talep ve sorunları ilgili ve kurumlara ileterek gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını verdi. Çözüm ve sonuç odaklı gerçekleştirilen halk günü buluşmasında insanların hayatına, duygu ve düşüncelerine dokunmaya çalışan Vali Dr. Osman Varol, “Amacımız, insanımızı tek tek dinleyerek, sorun ve taleplerine çözümler üretmek, devletimizin ilgisine, şefkatine ihtiyacı olan her vatandaşımızın derdine derman olabilmektir. İlin yöneticileri olarak sahadaki tüm çalışmalarımızda devletimizin sıcaklığını vatandaşlarımıza daima yansıtıyor, iletilen talepleri elimizden geldiğince çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız hiçbir zaman kendini yalnız hissetmesin devletimizin şefkat eli her daim kendilerine uzanacaktır" dedi.

Kaynak : PHA