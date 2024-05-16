Pay dağıtımları ile 3 milyon kişiye ulaşmayı hedefleyen vakıf, bu yıl yurtiçi ve yurtdışında kurban hisse bedelini 6 bin 700 lira olarak belirledi. İHH ayrıca, 75 bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa da bayramlık elbise hediye etmeyi hedefliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı, 2024 yılı Kurban organizasyonu kapsamında vekâletini aldığı kurbanları Türkiye dâhil olmak üzere 60 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bu yıl, yurt içi ve yurt dışında kurban bedelini 6 bin 700 TL olarak duyuran vakıf, kampanya sloganını “Kurban Kardeşliğe Çağrı” olarak belirledi. İHH, kurbanlık fiyatlarının ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi ve bu sebeple kurbanlık fiyatlarının yüksek olduğu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine yeterince kurban payı ulaştırılamaması dolayısıyla tek fiyat uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Kurbanları için İHH’ya vekâlet verenler, çalışma yapılacak ülkeler arasından seçim yapabilecek.

75 bin yetime bayramlık hedefi

Uzun yıllardır Ramazan ve Kurban Bayramlarında yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlıklar hediye eden İHH, bu yıl da bayramlıklarla çocukları mutlu etmeyi hedefliyor. Vakıf bu kapsamda, yurt içinde ve dışında 75 bin çocuğa bayramlık ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bağışçılar, 900 TL karşılığında bir çocuğa bayramlık elbise ihtiyacını karşılayabiliyor. Vakıf tarafından Kurban çalışmaları kapsamında ayrıca, Hakkâri, Şırnak, Iğdır ve Tunceli’de yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik “Kardeşlik Köprüsü” sloganıyla şenlik programları düzenlenecek.

Gazze’ye yönelik çalışmalara ağırlık verilecek

Uzun yıllardır Filistin ve Gazze'ye yönelik kurban çalışmaları yürüten İHH, bu sene Gazze’deki çalışmalarına daha da ağırlık verecek. Vakıf, işgalci İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırıları sebebiyle, farklı ülkelerde keseceği kurbanları paylar halinde konservelenmiş ve dondurulmuş şekilde Gazze’ye ulaştıracak. Vakıf; Gazze'deki mevcut şartlar, elektrik ve su sorunu yaşanması, insanların yerlerinden edilmiş olması, canlı kurban tedarikinin zorluğu, etlerin bozulma riski ve güvenlik sorunları sebebiyle, kurban çalışmalarının daha sağlıklı sürdürülebilmesi amacıyla bu şekilde bir planlama yapıldığını duyurdu.

Türkiye dâhil 60 ülkede kurbanlar kesilecek

İHH’nın Afrika, Asya, Orta Doğu ve Doğu Avrupa’da kurban kesimi yapmayı planladığı ülkeler şu şekilde: Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan (Preşova, Sancak) Romanya, Arjantin, Bolivia, Burkina Faso, Çad, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Mali, Moritanya, Nijer, Sierra Leone, Togo, Benin, Burundi, Etiyopya, Malavi, Sudan, Somali, Tanzanya, Kenya, Zimbabve, Uganda, Cibuti, Bangladeş, Myanmar, Pakistan, Tayland, Nepal, Sri Lanka, Bangsamoro, Vietnam, Kamboçya, Hindistan, Mısır, İran, Filistin, Ürdün, Lübnan, Yemen, Irak, Tunus, Fas, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Rusya, Tacikistan, Türkiye, Suriye.

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

Kurbanlıklar İHH görevlilerince kesim yapılacak olan ülke ve bölgelerde kurban olma özelliklerine uygun olarak satın alınır. Kurbanlıklar İslâmî usullere uygun olarak kesilir. Kesilen kurbanlar ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılır. Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesaj ile vekâlet sahiplerine iletilir.

Vekâlet vermek için

Kurban vekaletleri, İHH temsilciliklerine gidilerek, internet üzerinden online olarak ya da vakfın 0212 631 2121 numaralı telefon numarası üzerinden verilebiliyor. Kurban vekâletleri son olarak bayramın ikinci günü 23:59’a kadar verilebilecek.

Geçen yıl 75 bin 53 hisse kurban kesildi

İHH, geçen yıl Kurban Bayramı çalışmaları kapsamında vekâletini aldığı 75 bin 53 hisse kurbanı 48 ülkede 3 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaştırmıştı. İHH ayrıca, bağışçıların destekleri vesilesiyle 10 ülkedeki 33 bin 20 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa da bayramlık elbise hediye etmişti.

Kaynak : PHA