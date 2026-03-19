AKYOL Derneği Başkanı Yusuf Aslan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Aslan, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğuna dikkat çekerek, Ramazan ayının ardından idrak edilen bayramın birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini ifade etti.

Toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapan Aslan, ' 'Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı geride bırakırken, bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların sona erdiği, sevgi ve hoşgörünün hâkim olduğu, paylaşma ve yardımlaşma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği müstesna zamanlardır. Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi unutmamalı, yardımlaşma ve paylaşma kültürünü daha da güçlendirmeliyiz' dedi.

Aslan, mesajının sonunda başta Adıyamanlılar olmak üzere İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, bayramın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

