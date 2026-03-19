Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde vatandaşlara gönderilen sahte bayram ikramiyesi mesajlarına karşı uyarıda bulundu. SGK tarafından yapılan açıklamada, bazı kişilere 'Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz' şeklinde mesajlar gönderildiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu mesajların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, 'Bu mesajlar kesinlikle sahtedir. Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez' denildi.

Vatandaşların bu tür mesajlara itibar etmemesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, 'Bu tür iletilerde yer alan bağlantılara kesinlikle tıklamayınız. Kimlik, banka ve kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde paylaşmayınız' ifadelerine yer verildi.

Dolandırıcılık riskine dikkat çekilen açıklamada, şüpheli durumlarla karşılaşılması halinde Alo 170 Çalışma Hayatı İletişim Merkezi'nin aranabileceği, CİMER üzerinden başvuru yapılabileceği veya SGK il müdürlüklerine başvurulabileceği kaydedildi.

Kaynak : PERRE