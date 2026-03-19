ABD-İsrail-İran hattında yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, küresel enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin litre fiyatına 20 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 5,76 TL zam yapılması bekleniyor.

Zammın gerçekleşmesi halinde Türkiye genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da akaryakıt fiyatlarında önemli artış yaşanacak.

Adıyaman'da Akaryakıt Fiyatları Yükselişte

19 Mart 2026 itibarıyla Adıyaman'da akaryakıt fiyatları şu şekilde:

Benzin: 64,12 TL

Motorin: 68,22 TL

LPG: 30,94 TL

Beklenen zamla birlikte Adıyaman'da motorin fiyatının 73-74 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.

Küresel Gelişmeler Fiyatları Tırmandırıyor

Uzmanlar, özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin petrol arzını doğrudan etkilediğini belirterek, Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi halinde akaryakıt fiyatlarında yeni zamların da gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor.

Enerji piyasalarındaki belirsizlik devam ediyor.

Kaynak : PERRE