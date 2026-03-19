Eğitim Yöneticisi Erol Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Polat, bayramların sadece dini bir bayram olmanın ötesinde toplumsal dayanışmayı artıran, sevgi, saygı ve hoşgörüyü güçlendiren özel günler olduğunu ifade etti.

Mesajında özellikle gençlerin bu değerlerle yetişmesinin önemine vurgu yapan Polat, 'Bayramlar, geçmiş ile gelecek arasında köprü kuran, kültürel ve ahlaki değerlerimizi yaşatan önemli zamanlardır. Bu günlerde çocuklarımıza paylaşmayı, yardımlaşmayı ve büyüklerine saygıyı öğretmek hepimizin sorumluluğudur' dedi.

Toplumun tüm kesimlerinin bayramın manevi iklimini en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini belirten Polat, 'Kırgınlıkların sona erdiği, gönüllerin birleştiği bu özel günlerde birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Polat, mesajının sonunda tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bayramın huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti.

