Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt ve il protokolü ile birlikte Ramazan Bayramı vesilesiyle Şehit Jandarma Uzman Çavuş Vedat Mutlu'nun ailesini ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette şehidin ailesiyle yakından ilgilenen Vali Varol, aile üyelerinin hâl ve hatırlarını sorarak devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Ziyarette, vatanın birlik ve bütünlüğünün korunması ile ülke genelinde huzur ve güvenin sağlanması için canlarını feda eden kahraman şehitler anıldı.

Vali Varol, şehit Vedat Mutlu'nun ve tüm şehitlerin ruhlarının şad, mekânlarının cennet olmasını temenni ederek, 'Vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, ülkemizin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için fedai can eden kahraman şehidimiz Vedat Mutlu'yu ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bu cennet vatan uğruna canını ortaya koyan kahraman şehidimizin ruhu şad, mekânı cennetin en güzel köşesi olsun!' ifadelerine yer verildi.

