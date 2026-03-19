Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Ramazan'da gıda denetimi kapsamında 130 milyon lira cezaTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimi için uygunsuzluklara 'sıfır tolerans' gösterdiklerini vurguladı.

Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Ramazan ayında yurt içinde gerçekleştirilen 95 bin gıda denetimi sonucunda 130 milyon lira idari para cezası uygulandı, 9 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Gıda güvenilirliğini tehdit eden hiçbir duruma müsaade etmiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.'

