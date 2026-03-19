AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Ramazan Bayramı vesilesiyle açıklamada bulundu. Alkayış, rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif'i geride bırakırken AK Parti teşkilatlarının bu mübarek ay boyunca ortaya koyduğu gayret ve fedakârlığın her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Teşkilat mensuplarının sahurdan iftara kadar vatandaşlarla iç içe bir süreç yürüttüğünü belirten Milletvekili Alkayış, hane ziyaretleri, iftar programları ve sahur buluşmalarıyla toplumun her kesimine ulaşıldığını söyledi. Milletle aynı sofrayı paylaşarak Ramazan'ın manevi iklimini birlikte yaşadıklarını vurguladı.

Milletvekili Alkayış, gençlik çalışmalarına da değinerek AK Gençliğin Ramazan boyunca düzenlediği gençlik buluşmalarıyla dinamizmi sahaya yansıttığını, KYK yurtlarında kalan öğrencilerle iftar sofralarında bir araya gelindiğini ve iftara yetişemeyen vatandaşlar için her gün iftariyelik dağıtımı gerçekleştirildiğini belirtti.

Kadın kollarının yürüttüğü çalışmalara da dikkat çeken Milletvekili Alkayış, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyaları, hane ziyaretleri ve iftar ikramlarıyla Ramazan'ın paylaşma ruhunun en güzel şekilde yaşatıldığını dile getirdi. Özellikle 'Yeni Evim İlk İftarım' projesine değinen Alkayış, deprem sonrası yeni yuvalarına kavuşan vatandaşların mutluluğuna ortak olmanın ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Milletvekili Alkayış, aynı sofrada iftar açmanın sadece bir buluşma değil, dayanışmanın, kardeşliğin ve yeniden ayağa kalkma iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu ifade etti. Teşkilatların Ramazan boyunca durmadan sahada olduğunu belirten Alkayış, 'Bizler sadece belirli günlerde değil, her zaman milletimizin yanındayız. Aynı sofrayı paylaşmanın, aynı duaya amin demenin anlamını çok iyi biliyoruz' dedi.

Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için milletvekilleriyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Milletvekili Alkayış, şehrin her alanda ihya ve inşası için gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. Siyasi istikrarın, güçlü teşkilat yapısının ve milletle kurulan gönül bağının Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirten Alkayış, AK Parti'nin milletle birlikte yürümeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamasının sonunda tüm İslam âleminin ve aziz milletin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Milletvekili Alkayış, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşliğin daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ederek, sağlık, huzur ve esenlikler diledi.

