Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adalet Bakanlığı'nda bir gecede yapılan genel müdür ve daire başkanı atamalarına tepki gösterdi. Tanal, paylaşımında, 'Bir gecede onlarca üst düzey yönetici görevden alınıyor, yerlerine yenileri atanıyor. Oysa kurumsal birikim böyle korunmaz. Birikim, istikrarla ve liyakatle korunur' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Tanal, devlet yönetiminin liyakatle değil sadakatle şekillendiğini öne sürerek, CHP iktidarında kimsenin bir gecede görevden alınmayacağını, kuralların işleyeceğini ve kurumların hafızasının korunacağını vurguladı.

Milletvekili Tanal, mesajının tamamında şu ifadelere yer verdi:

'Adalet böyle yönetilmez. Bir gecede onlarca üst düzey yönetici görevden alınıyor, yerlerine yenileri atanıyor. Sonra da kurumsal birikimden söz ediliyor. Oysa kurumsal birikim böyle korunmaz. Birikim, istikrarla ve liyakatle korunur. Bu tablo açık bir gerçeği gösteriyor. Devlet yönetimi liyakatle değil, sadakatle şekilleniyor.

CHP iktidarında devlet böyle yönetilmeyecek. Kimse bir gecede görevden alınmayacak. Kurallar işleyecek, kurumların hafızası korunacak. Buradan AKP'ye gönül veren vatandaşlarımıza da sesleniyorum. Bu mesele siyaset meselesi değil, devlet meselesidir. Adalet herkes için gereklidir.

Türkiye'nin ihtiyacı isim değişikliği değil, adalette güven ve istikrardır.'

