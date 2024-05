Adıyaman Valisi Osman Varol esnafları ve vatandaşları ziyaret ederek onlarla hasbihalde bulundu. Vali Varol, Esnaflarla yapmış olduğu muhabbette esnafların ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

Ziyaret esnasında değerlendirmede bulunan Varol:

"Her fırsatta esnafımızı ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinleyip yanında olduk. Esnafımızın güçlenmesi ve işlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütmesi için elimizden gelen her türlü desteği verdik vermeye de devam ediyoruz. Asrın felaketinde dükkânları ve işyerleri yıkılan esnaf kardeşlerimizin mağduriyetini gidermek için devlet olarak şehrimizin dört bir tarafında konteyner esnaf çarşılarımızı kurduk. Çünkü biliyoruz ki bir şehrin canlılık kaynağını o kentin esnafı oluşturmaktadır. Biz esnaflarımızı ekonomimizin can damarı, bu şehrin parlayan ışığı ve canlı atmosferi olarak görüyor ve bu çerçevede de her daim esnafımızın yanında oluyoruz. Bugünkü ziyaretimizde bizlerden hayır dualarını esirgemeyen ve bizleri güler yüzle karşılayan Karapınar esnafımıza misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ediyor hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum “dedi.

Kaynak : PHA