"Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi"ne yönelik genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2024-2028)" hazırlanmıştı.

Söz konusu Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın etkin şekilde uygulanması ve izlenmesi için oluşturulan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulunun işleyişine yönelik Cumhurbaşkanlığı tarafından genelge yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi"ne yönelik genelgeye göre, belirlenen planın uygulanması ve izlenmesini teminen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Yıllık Faaliyet Planı" hazırlanacak. Yerel düzeyde etkinliğinin artırılması amacıyla da tüm illerde "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Koordinasyon Kurulu" oluşturulacak. Bu kapsamda valiliklerin himayesinde aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri koordinasyonunda "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Eylem Planı" ve "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi İl Yıllık Faaliyet Planı" hazırlanacak.

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