15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Terör Gazisi Abbas Gündüz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Başvuruda, kamu görevlisine hakaret ve iftira suçlarının işlendiği iddia edildi.

Suçlamanın Odağında Adalet Bakanı Akın Gürlek Var

Dilekçede, Özgür Özel’in Adalet Bakanı Akın Gürlek’e yönelik açıklamalarında hakaret ve iftira içerikli ifadeler kullandığı öne sürüldü. Gündüz, 15 Temmuz gazisi olduğunu vurgulayarak, devletin çeşitli kademelerinde görev yapan Bakan Gürlek’in hedef alındığını belirtti.

“Kamuoyu Yanıltılmak İsteniyor” İddiası

Suç duyurusunda, Özgür Özel’in kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalarda bulunduğu ve bu açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. İddialara göre, Bakan Gürlek’in görev süresi boyunca hukukun üstünlüğü çerçevesinde terör ve organize suç örgütleriyle mücadele ettiği, buna rağmen çeşitli ithamlarla karşı karşıya bırakıldığı belirtildi.

“Hakaret ve İftira Suçları Cezasız Kalmamalı”

Başvuruda, Türk Ceza Kanunu’nun 125/3-a ve 267/1-9 maddeleri kapsamında kamu görevlisine hakaret ve iftira suçlarının işlendiği savunularak, soruşturma başlatılması talep edildi. Dernek, bu tür eylemlerin cezasız kalmaması gerektiğini vurguladı.

Demokrasi ve Hukuk Vurgusu Yapıldı

Açıklamalarda, demokratik toplumlarda farklı görüşlerin ifade edilebileceği ancak bunun hakaret ve iftira boyutuna ulaşmaması gerektiği belirtildi. Hukukun üstünlüğü ve adaletin gecikmeden uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Savcılıktan İddianame Talebi

Sonuç ve talep bölümünde, Özgür Özel hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması ve iddianame düzenlenerek cezalandırılması istendi. Başvuru 18 Mart 2026 tarihinde resmi olarak savcılığa sunuldu.