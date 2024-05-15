Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri 646 milyon liralık kaçakçılığa engel oldu.ANKARA (İGFA) - Mersin ve Niğde'de Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaze ekiplerince yürütülen operasyonda 646 milyon lira değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Mersin'de ekiplerce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli görülen dört konteyner mercek altına alındı. X-ray taramasına yönlendirilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk görüldü. Ekiplerce yapılan detaylı aramada, bahse konu konteynerler içerisinde beyan edilen eşyadan farklı olarak 632 milyon lira değerinde 81 ton muhtelif eşya tespit edildi.

Nğde'de Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik denetimlerde ise yasa dışı üretim yapan bir depoda arama yapılırken 14 milyon lira değerindeki kaçak eşyalara el konuldu.

????‍♂️Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, ????Mersin’de yürütülen operasyonda gümrüklenmiş değeri 6️⃣3️⃣2️⃣ milyon Türk lirası olan kaçak ticari eşya, ????Niğde’de gerçekleştirilen operasyonda 1️⃣4️⃣ milyon Türk lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.… pic.twitter.com/9Ptk5H5VcH— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 15, 2024

Olayla ilgili soruşturma Mersin ve Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği öğrenildi.

Niğde'de 2 kişi hakkında adli tahkikata başlanırken, iki ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 646 milyon lira değerinde kaçakçılığa engel olunduğu bildirildi.