Olay, gece saat 3.30 sıralarında Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı’nda meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Urfanatik Gazetesi’nin gelen bir şahıs, bir süre gazeteye ait elektrikli motosikletin etrafında dolandı. Kimsenin olmadığı sıra motosikletin direksiyonun kilidini kıran şahıs, motosiklet ile kayıplara karıştı. Habere gitmek için dışarı çıkan Urfanatik muhabiri motosikleti yerinde bulamayınca durumu emniyet ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, gazeteye ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek hırsızın yakalaması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak : PHA