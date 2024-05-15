6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkımın meydana geldiği Adıyaman’da depremin izlerini silmek için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi, her alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ‘Depremin izleri en kısa sürede silinecek” talimatıyla harekete geçen ekipler şehrin ana arterlerinden olan Atatürk Bulvarında kaldırılan enkaz alanları ve sokaklarda çevre temizliği yaptı. Şehir merkezinde temizlik seferberliğine başlayan temizlik işleri müdürlüğü yol bakım ve temizlik çalışmalarını 3. Çevre yolunda devam ettiriyor.

Şehir merkezinde deprem sonrası oluşan toz, toprak, moloz parçaları ve çevre kirliliğini ortadan kaldırarak depremin izlerini silmeyi amaçlayan çalışmalar hakkında Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım açıklama yaptı.

Yıldırım, daha temiz bir Adıyaman için 7/24 görevde olduklarını ifade ederek, “Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 250 personelimiz ve 39 aracımızla beraber 7/24 sahadayız ve halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Şehir genelindeki çalışmalardan dolayı oluşan kirliliği ortadan kaldırmak için 3. Çevre yolu Oduncular Pazarı mevkiinde çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımızın talimatıyla, günlük olarak periyotlar halinde tüm cadde ve sokaklarımıza yayacağımız bu temizlik seferberliği sayesinde halkımızı toz ve çamurdan kurtarmayı hedefliyoruz” dedi.

“Bir elin nesi var, iki elin sesi var”

Temiz bir çevre ve deprem sonrası yapılan çalışmalar konusunda Adıyamanlıların da destek beklediklerini dile getiren Yıldırım, “Çevremizi temiz tutalım. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Biz insanlarımızdan da destek ve anlayış bekliyoruz. Bize destek olurlarsa kısa süre içerisinde temiz bir çevrede hep beraber yaşayacağız. Bunun için gereken tüm hizmetleri yapacağız. Bizlerde mesai mefhumu yok. 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Çünkü tek derdimiz halkımıza hizmet etmek. İnanıyoruz ki Adıyaman insanı her şeyin en iyisini hak ediyor” şeklinde konuştu.

Mahalle Sakinleri Memnun

Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle sakinleri ise “enkaz yıkımlarından sonra oluşan tozlardan rahatsız oluyorduk. Şu anda şehir genelinde hummalı bir çalışma görüyoruz. Bu durumdan oldukça memnunuz, inşallah bu çalışmalar daha da artar” şeklinde konuştu.

Esnaflar ise işyerlerinde tozdan duramadıklarını ifade ederek, “İşyerimiz de tozdan durulmuyorduk. Belediyemizi birkaç kez aradık, sulama ve temizlik önerisinde bulunduk. Şu anda Temizlik İşleri Müdürümüz ekipleriyle beraber burada çalışmalarına devam ediyor. Böyle devam edilirse her şey daha güzel olacak.”

Kaynak : PHA