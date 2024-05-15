2024-2025 sezonunda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek takımı belirleyecek olan müsabaka her iki takım için de yüksek öneme sahip olan müsabaka 18 Mayıs Cumartesi günü Kahta İlçe Stadında oynanacak. Karşılaşmadan galip ayrılan taraf BAL Liginde Adıyaman’ı temsil edecek. Her iki takımın da iddialı bir şekilde hazırlıklarını sürdürdüğü karşılaşma için Adıyaman Belediyesi’nden taraftarlarına ulaşım desteği geldi.

Adıyaman Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile “Maçı izleyecek taraftarlarımız için ücretsiz servis imkanı sağlanacaktır“ notuyla taraftarları maça davet etti.

Kaynak : PHA