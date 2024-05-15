Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla her alanda vatandaşları yanında olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, “Dayanışmanın ve Paylaşmanın Kalbi” sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal desteğini sürdüren Haliliye Belediyesi, 1884 çölyak ve 148 PKU’lu (Fenilketonüri) vatandaşı yalnız bırakmıyor. Çölyaklı ve PKU’lu vatandaşlara periyodik olarak sağlanan glutensiz gıda kolileri ile desteğini sürdüren Haliliye Belediyesi, Ahmet Yesevi Sosyal Yardım Kompleksinde yer alan Glutensiz Ekmek Fırınında ise günlük olarak glutensiz ekmek üretiyor. Bölgede ilk ve tek olan Glutensiz Ekmek Fırınından, Şanlıurfa genelindeki çölyak ve PKU’lu tüm vatandaşlar faydalanıyor. Glutensiz Ekmek Fırınına kayıt yaptıran vatandaşlar, Haliliye Belediyesi tarafından kendilerine verilen kart aracılığı ile aylık 30 adet glütensiz ekmeği ücretsiz olarak teslim alıyor. Hijyen standartlarının en yüksek seviyede tutulduğu Glutensiz Ekmek Fırınından çölyaklı ve PKU’lu vatandaşlar için yıllık yaklaşık 650 bin adet glutensiz ekmek üretiliyor. Glutensiz gıda ve ekmeklerin zor bulunduğunu ifade eden vatandaşlar, sunulan imkanlardan ötürü Haliliye Belediyesine ve Başkan Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyor.

Kaynak : PHA