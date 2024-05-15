Geleneksel çocuk oyunlarının yeniden hatırlanması amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen proje kapsamında okullarda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları yeni nesillere öğretildi. "Yağ Satarım, Bal Satarım" oyunu ile başlayan şenlik, ilerleyen günlerde öğrencilerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan futbol, mendil kapmaca, tonbik, yakan top, gibi oyunlarla devam edecek. Kahta Stadyumunda düzenlenen “Yağ Satarım, Bal Satarım” oyununda Mevlana İlkokulu birinci, TPAO Atatürk İlkokulu ikinci, Vali Özbilgin İlkokulu üçüncü, Cumhuriyet İlkokulu ise dördüncü oldu.

Oyunun, eğlencenin ötesinde, çocukların gelişiminde ve toplumsallaşmasında da kritik bir yere sahip olduğu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli,"Toplumlar, kültürlerini ve değerlerini gelecek nesillere aktarırken oyunlara önemli bir rol verir. Oyun, sadece eğlencenin ötesinde, çocukların gelişiminde ve toplumsallaşmasında da kritik bir yere sahiptir. Günümüzde sanal ortamlar, çocukların oyun dünyasını şekillendiriyor. Ancak bu sanal oyunlar, şiddeti ve yalnızlığı teşvik ederek çocukların zihinsel ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Geleneksel çocuk oyunları ise bu açıdan oldukça kıymetlidir. Bu oyunlar, doğayla iç içe, arkadaşlarla paylaşımcı bir ruhla oynanarak çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Tekerlemeler, saklambaç, ebe gibi geleneksel oyunlar, çocukların dil becerilerini, iletişim kurma yeteneklerini ve problem çözme becerilerini geliştirir. Aynı zamanda, toplumun milli ve manevi değerlerini de aktararak çocukların kimlik edinmelerine yardımcı olur. Geleneksel çocuk oyunlarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, toplumumuzun kültürel mirasını korumak ve çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak için büyük önem taşıyor."dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, projenin hazırlanmasında ve düzenlenmesinde emeği geçen okul idarecilerine, öğretmenlerine, öğrencilerine ve yarışmanın hakemliği yapan Beden Eğitimi Öğretmenlerine teşekkür ederek başarılar diledi.



Kaynak : PHA