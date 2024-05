Hayata geçirdiği projeler ve etkinliklerle Mersin’de tüm engelleri aşan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen Engelliler Haftası’nda da tüm engelleri ortadan kaldırmaya devam ediyor. Özel bireylerin, hayatın her anına katılabilmesi için bir dizi proje üreten ekipler, Palm City AVM’de unutulmaz bir gösteri düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde başlayan ‘Engelsiz Ritim ve Dans Gösterileri’, Engelsiz Yaşam Parkı Halk Dansları gösterisi ile devam etti. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nın (ZİÇEV) gösterileriyle devam eden etkinlikler; Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Sanatçısı Görkem Gündoğdu’nun piyano dinletisi, Yükselen Lodos Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Beyaz Melekler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin dans gösterisinin ardından ZİÇEV’in ritim gösterisi ile sona erdi.

Demir: “Onların mutluluğuyla bizler de mutlu oluyoruz”

Özel bireyler ile ritim ve dans gösterileri düzenlediklerini kaydeden Engelsiz Yaşam Parkı Sorumlusu Betül Demir, “Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kent Orkestramız ve Engelsiz Yaşam Parkı’ndaki özel bireylerimizin gösterilerini izledik. Hepsi çok heyecanlılar ve bu etkinliklerde yer almaktan büyük keyif alıyorlar. Kendilerini çok mutlu hissediyorlar. Onların mutluluğuyla bizler de mutlu oluyoruz” dedi. Engelsiz Yaşam Parkı’nda düzenlenen etkinlikte kızının gösterisini izlemeye gelen Selma Doğan, engelli bireylerin her zaman hatırlanması gerektiğini temenni ederek, “Çocuklarımızın her gün hatırlanmasını ve unutulmamalarını diliyorum. Çok güzel bir etkinlik oldu. Çocuklarımızın eğlendiğini gördüğümüzde, bizler daha mutlu oluyoruz. Çocuklarımız bu etkinlikler sayesinde deşarj oluyorlar ve birer birey olduklarını bize gösteriyorlar. Başkanımız Vahap Seçer’e de bu olanakları sağladığı için teşekkür ederiz” diye konuştu.

Etkinlikte çok güzel zaman geçirdiklerini belirten özel birey annesi Filiz Uzan, “Oğlum dans etti. Sonra da ritim gösterisi olacak. Burada çocuklarımız için çok güzel şeyler yapıyorlar. Servisten yemeğe kadar pek çok detay düşünülmüş. Biz çok memnunuz” ifadelerini kullandı. Gösteriyi olağanüstü güzel bulan Okul Öncesi Öğretmeni İlay Toprak, “Kelimeler aslında çok yetersiz kalacak, ama bu performansı bu çocuklardan beklemek gerçekten olağanüstü. Takdire şayan, söyleyecek çok fazla bir şey yok. Duygulandığımı da dile getirmeliyim, çünkü esas duygulanmamız gereken yerdeyiz” dedi.

Kaynak : PHA