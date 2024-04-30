Çocuklardan, akademik başarılarıyla ilgili söz alan Başkan Yılmaz, başarılı her çocuğu ödüllendireceğinin sözünü verdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Şehitkamil Belediyesinin kurumlar arası iş birliğiyle organize ettiği geleneksel spor organizasyonlarında derece yapan öğrencilere yönelik ödül töreni düzenlendi. Şehitkamil Sanat Merkezi’ndeki ödül töreni; paydaş kurum temsilcileri, antrenörler, dereceye giren 249 sporcu ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi. 3x3 Basketbol Turnuvası, Minikler Futbol Şenliği ve Mangala Turnuvası’na toplam 820 sporcu öğrenci katılım sağladı. Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, kategorilerinde dereceye giren sporcu öğrencilere branşlarına özgü spor malzemeleri, kupa, madalya ve başarı belgesi takdim etti. Ödül töreninde çocuklara hitaben konuşan Başkan Umut Yılmaz, “Güzel, en duygulu hitap ettiğim kesin, ah işte bu çocuklar. Çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Dünyanın hiçbir ülkesinde, çocuklara hediye edilmiş bir bayram yok. Mustafa Kemal’in kıymetini bilin. Sizler zoru başardınız. Bugün burada oturuyorsanız inandığınız içindir. Her biriniz yarıştınız, arkadaşlarınızla birlikte mücadele ettiniz ve başardınız. Bugün de bakın buradasınız. Hepinizin ne güzel boyunlarında madalyalarını görüyorum. Çok güzel şeyler. Siz eğer bunu başarıyorsanız siz yarın çok daha güzel şeyler başaracaksınız. Hepiniz. Derslerinizde başarılı olun, abiniz yanında. Tatile gidecekseniz, beraber gideceğiz ama başarılarla” ifadelerini kaydetti.

Kaynak : PHA