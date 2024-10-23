"İdam İpiyle Gelen Sözlü Atışma"

Bahçeli'ye yönelik sert eleştirilerde bulunan Dervişoğlu, haftalık grup toplantısında, Bahçeli'nin geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a fırlattığı idam ipine atıfta bulundu. İYİ Parti lideri, "Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben asamadım, asabiliyorsan as deyip Tayyip Erdoğan'a ip atmıştı. Siz bu milletin vefasını astınız," ifadelerini kullanarak Bahçeli'yi hedef aldı. Dervişoğlu, "Al şimdi başköşede bu ipi başının ucuna as," diyerek Bahçeli'ye meydan okudu.

"Bahçeli'nin Yanıtı Gecikmedi"

Dervişoğlu’nun bu açıklamalarının ardından yalnızca yarım saat sonra, Bahçeli’nin İYİ Parti'den idam ipini talep ettiği öğrenildi. Bu talep, MHP liderinin siyasi arenadaki sert üslubunu ve meydan okumayı sürdürme konusundaki kararlılığına işaret olarak yorumlandı. Bahçeli'nin, bu ipi makam odasına asacağı iddiası, siyasetin nabzını yükselten gelişmelerden biri olarak gündeme oturdu.

"Bahçeli'nin İp Talebi Tartışma Yarattı"

Bengü Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Ünal Kayar, Bahçeli’nin ip talebini doğrulayarak, "MHP Lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti grubundan o ipi istedi ve Genel Merkez'deki makam odasına asacağı bilgisi alındı," dedi. Bu açıklama, siyasi camiada yeni bir polemiğin kapılarını araladı. Bahçeli’nin makam odasına asmayı planladığı idam ipi, tartışmanın sembolü haline gelmiş durumda.

"İdam İpi" Üzerinden Siyasi Mesajlar

MHP liderinin ipi makam odasına asma kararı, muhalefet cephesinde eleştirilere neden olurken, Bahçeli’nin bu hamlesi destekçileri tarafından siyasi bir mesaj olarak yorumlanıyor. Bahçeli’nin geçmişte Erdoğan’a yönelik idam ipi göndermesi, Türkiye siyasetinde hafızalardan silinmeyen bir olay olarak bilinirken, Dervişoğlu’nun Bahçeli’ye yönelik bu eleştirisi, siyasetin gerilim dolu gündemini bir kez daha canlandırdı.

"Siyasetin Tansiyonu Yükseldi: MHP'den açıklama"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Başkanımız o ipi odasına asacağını ifade etmişler. Dervişoğlu'nun ip attı ama önce kendi ipini atsaydı bu millet için daha faydalı olurdu. Kendisi başkan oldu ancak partisindeki vekillerini bile tutamıyor. Bırakın ip atmayı bir söz bile söylememesi gerekirdi.

Eskiye de bir atıfta da bulunarak yaptığı şey şovdur. Kendisi bir şov yapma gereğinde bulunmuş. Dervişoğlu şaşırmış durumda tüm tuşlara basmaktadır. Genel Başkanımız da çok güzel bir cevap vermiş. Bu bir öngörü meselesidir. Bahçeli, bu öngörülerinde hep haklı çıkmıştır. Ama tek yanlışımız oldu. O da haklılığımızın hep geç anlaşılmasıydı" açıklamasını yaptı.

"Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Jet Yanıt"

MHP lideri Bahçeli'nin kendisine fırlatılan idam ipini istemesine de jet bir yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu "Odasına urganı değil, konuşmamı assın. Biz milliyetçilikten çok cumhuriyet değerlerini savunuyoruz. Urgan şu an nerede bilinmiyor, arkadaşlardan biri almış olabilir. Bulunduğu takdirde, Devlet Bey isterse veririm" ifadelerini kullandı.

Kaynak : PHA